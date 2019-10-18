حملة تضامن مع سلافة معمار بعد الإنتقادات التي تعرضت لها

أطلق عدد من الفنانين اللبنانيين والسوريين حملة تضامن مع الفنانة السورية سلافة معمار بعد أن تعرضت لانتقادات من قبل الإعلامية نضال الأحمدية.

وكتبت شكران مرتجى "سلافة معمار صبية وقمر وموهوبة، ونجمات سورية كتار بس الحرب جارت علينا، مو ذنبنا أن الحرب طالت كل شيء وأنا أكبر من سلافة وما صرت خمسين، وآخر عمل أبدعت فيه مسافة أمان، كل المحبة لكل النجمات من أي بلد, الموهبة لا هوية لها".

بدوره، أعاد باسم مغنية نشر تغريدة شكران، وكتب: "سلافة معمار بالفن والشطارة والموهبة، ايه صحيح عمرها كتير كبير أكتر من ١٠٠ سنة".

وكتبت أمل عرفة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "شو يعني إذا سلافا معمار صارت خمسين( ومااا صارت) ...تروح تعتزل مثلا؟؟؟ ولا عيب مثلا؟؟؟ ولا خلص لازم تكون عالهامش؟؟؟؟ ياست نضال الاحمدية سلافا معمار وغيرها من الممثلات السوريات المحترمااات هدول سووووووريات ومنشوف حالنا فيهون وباللي قدموه ومن واجبنا المهني صار انو نضحك ع وجهة نظرك".