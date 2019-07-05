مفاجأة تصدم الفنان وائل كفوري بخصوص طليقته

يعاني الفنان وائل كفوري من حالة تخبّط واضحة فيما يتعلق بحياته العائلية بعد الطلاق من زوجته والصراع على حضانة طفلتيهما، وأفادت معلومات بان طليقته انجيلا بشارة حامل.

وأكد مصدر مقرّب من عائلة بشارة لـ"نواعم" بأنها لا تزال حاملاً وتنتظر مولودهما الثالث قريباً.