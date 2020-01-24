وفاة الفنان العالمي جونز في ويلز بعد صراع مع الزهايمر
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وفاة الفنان العالمي جونز في ويلز بعد صراع مع الزهايمر

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العرب اليوم - وفاة الفنان العالمي جونز في ويلز بعد صراع مع الزهايمر

المخرج الشهير تيري جونز
واشنطن ـ العرب اليوم

توفي الممثل والمخرج الشهير تيري جونز، عن عمر 77 عاما بعد معركة طويلة مع خرف الشيخوخة.

وُلد جونز في ويلز عام 1942، وهو أيضا كاتب ومؤرخ وشاعر. وجرى تشخيص إصابته بنوع نادر من خرف الشيخوخة في 2015.

كان جونز واحدا من مبتكري برنامج الفقرات الكوميدية ”سيرك مونتي بايثون الطائر“ (مونتي بايثونز فلاينج سيركس)، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية في عام 1969.

وشارك في إخراج فيلم ”مونتي بايثون والكأس المقدسة“ (مونتي بايثون أند ذا هولي جريل) مع زميله في الفريق تيري جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمي (لايف أوف براين) و“معنى الحياة“ (ذا مينينج أوف لايف).

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وفاة الفنان العالمي جونز في ويلز بعد صراع مع الزهايمر وفاة الفنان العالمي جونز في ويلز بعد صراع مع الزهايمر



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