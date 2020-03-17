وفاة والدة الفنان ياسر الطوبجي

نعى الفنان ياسر الطوبجي والدته التي رحلت منذ ساعات، بمنشور على حسابه الشحصي على فيس بوك، طالبا من جمهوره وأصدقائه الدعاء لها بالرحمة.

نعى ياسر الطوبجي والدته بمنشور قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله أمي، اللهم ارحمها وأغفر لها وادخلها فسيح جناتك، والحقها بالصالحين، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحها...

وأضاف مبينا موعد ومكان تشييع الجنازة: صلاة الجنازة مسجد السيدة نفيسة، وصلاة الظهر، المقابر طريق الفيوم الكيلو 57.

ياسر الطوبجي في عدة أدوار كوميدية، كان آخرها دور "رأفت" في فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، كما شارك في مسلسل "اللعبة" 2020، ويشارك في أعمال أخرى لم تعرض بعد منها: مسلسل "اتنين في الصندوق"، وفيلمي" شاومينج"، وشريط 6".

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