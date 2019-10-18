ما حقيقة انفصال ياسمين رئيس عن زوجها؟

كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس حقيقة انفصالها عن زوجها من خلال تغريدة لها عبر تويتر نفت فيها الشائعات التي أكدت خبر الطلاق.

وكتبت: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش".

وتابعت: "يا ريت الإخوة الصحافيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم. شكراً".