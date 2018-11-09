ليال عبود تقاضي موقعًا إلكترونيًا لبنانيًا أساء إليها

فوجئت الفنانة اللبنانية ليال عبود بموقع إلكتروني لبناني ينشر عنها مقالًا مشبوهًا تعليقًا على صورة تم التقاطها في إحدى الحفلات التي أحيتها في العاصمة السورية دمشق قبل شهر , و تحديدًا قرية " المعلا " , حيث تمت فبركة كل الوقائع المرتبطة بتلك اللقطة المصورة .

و بدأت مع ذلك حفلة " القدح و الذم و التشهير و المس بالكرامة انطلاقًا من قاعدة الابتزاز المتبعة في بعض المراحل التي كانت فيها عبارة " ادفع " " نسكت " مسيطرة على الأجواء الفنية وعانى منها كبار الفنانين اللبنانين و العرب , و عملًا بحق الرد الطبيعي على الإساءة المباشرة والمقصودة , طلبت النجمة المعنية بالاسم في المقال المشبوه من وكيلها القانوني المحامي مازن حلال إتخاذ صفة الادعاء الشخصي على كاتب الموضوع وصاحب الموقع الإلكتروني و كل المتلاعبين بالصورة المنشورة مع احتفالية السب و التجريح و المضي بالشكوى حتى النهاية لإظهار الحقيقة دون الاختباء خلف قناع حرية التعبير التي لا تعني على الاطلاق الاعتداء على كرامة الناس .

وأكدت ليال أنها مع النقد الموضوعي لكنها ضد التجني , لأن الإعلام ليس مساحة للعبث بالكرامة و إنما واحة لحرية التعبير و التوجيه و تعديل المسارات الفنية في حال حدثت أي اخطاء في مسيرة أي فنان , وأشارت أن من كتب و فبرك سيقف أمام عدالة القانون وقالت " سبق أن خضت معارك محقة في القضاء اللبناني النزيه الذي أنصفني بعد أن واجهت أطماع و مؤامرات و تصرفات سقطت جميعها أمام قوس العدالة .