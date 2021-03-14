أنباء عن نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة متأثرا بكورونا

تداولت مواقع إعلامية نبأ نقل الفنان السعودي إبراهيم الحربي اليوم الأحد إلى العناية المركزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة "المجلس" الكويتية أنه تم إدخال الحربي إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، وذلك بعد شعوره بضيق التنفس بسبب إصابته بفيروس کورونا.

نقل الفنان ابراهيم الحربي للعناية المركزة بسبب اصابته بفيروس #كوروناpic.twitter.com/WyMWy9cG8P



وتم تداول الخبر بشكل واسع ضمن تعليقات وجهت الدعاء للممثل البالغ 65 عاما بالشفاء العاجل، وكان من بين هذه التعليقات: "الله يشفيه يارب له معزة خاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن".

الله يشفيه يارب له معزةخاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن .وبصل وحبة سوداء واشياء طبيعية افضل من التنويم الكورونايبيلها مقاومة مو تنويم نصيحة من مجربة للي اصيب بالكارونا من دخل العناية ماشاف خير يارب لطفلك لجميع مرضى المسلمين



وتابع معلق آخر "شفاه الله.. فنان جميل وأصيل".

شفاه الله..فنان جميل واصيل

وما زالت عائلة الممثل تلتزم الصمت ولم تعلق حول ما إذا كان إبراهيم في المستشفى بوضع عادي أم تم إدخاله العناية المركزة.