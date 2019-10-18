سما المصري تعلن اعتزالها... ماذا حصل؟

أعلنت سما المصري ابتعادها عن مواقع اتلواصل الاجتماعي لكي تراجع حساباتها.

ونشرت المصري على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها علقت عليها بالقول: "محتاجه أبعد شويه اراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فلصوا ومايستاهلوش اي حاجه عملتها علشانهم.....لو بعدت عن الفانز بتوعي شويه معلش اعذروني وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وهاعرف بعد كده اذاي اختار من اجلس معهم ومن يستحقون أن يجلسوا معي ويلتقون بي ....خساره كنت فاكراهم ملائكه طلعوا شياطين وبيبيعوا العيش والملح....تمد لهم صوابعك يبقي عايزين كف ايدك تديهم كف ايدك يبقوا عايزين دراعك..تديهم دراعك يبقوا عايزين ياخدوك كلك وهم مايدوش ولا حاجه ياخدوا وبس...خساره".

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