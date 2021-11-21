وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الأحد بأن الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي قد فارقت الحياة، بعد صراع مع المرض. ونشر الفنان والممثل الكوميدي محمد هنيدي تغريدة قال فيها: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر أهلها وأسرتها يارب.. هتوحشينا يا سوسكا".