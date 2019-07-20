وفاة إبنة الممثل المصري الراحل حسن عابدين

وافت المنية هبة ابنة الممثل المصري الراحل حسن عابدين، فنعاها ابن عمها المخرج عمرو عابدين،، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: "البقاء لله وحده.. هبة ابنة عمي الفنان حسن عابدين.. في رحمة الله".

وبدورها، نعت جمعية أبناء فناني الزمن الجميل هبة حسن عابدين، في بيان نشرته، جاء فيه التالي: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفيت اليوم هبة ابنة الفنان الكبير حسن عابدين، وشقيقة أخونا العزيز خالد عابدين، وابنة عمّ أخونا المخرج عمرو عابدين.. وللأسرة خالص التعازي.. ربنا يصبركم على الفراق".

وعابدين من أبرز الممثلين المصريين، مثّل أدواراً مميزة في السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلاً تليفزيونياً، وقام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة، من بينها مسلسل "أهلا بالسكان" بالإضافة إلى عمله في سهرات تلفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة في مسرحيات كثيرة مثل دوره في مسرحية "عش المجانين" ودوره في مسرحية "على الرصيف" مع الفنانة سهير البابلي.