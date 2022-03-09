رحيل الكاتب المسرحي والسيناريست المصري يسري الجندي

أعلنت في مصر، اليوم الأربعاء، عن وفاة الكاتب المسرحي والسيناريست المصري يسري الجندي عن عمر ناهز 80 عاما، تاركا خلفه عددا من الأعمال الدرامية البارزة خاصة في مجال السيرة الشعبية ونعاه عدد من الكتاب والفنانين والشعراء من بينهم الشاعر جمال بخيت الذي كتب على فيسبوك "يعيش المبدعون الكبار بيننا في غربة غير مبررة.. وحين يرحلون نتذكر أنهم (كانوا) مبدعين و(كانوا) كبارا.. !!!! رحم الله يسري الجندي".