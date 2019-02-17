شبيهة هيفاء وهبي تثير جدلاً في سورية

تسبب الشبه الكبير بين الإعلامية السورية رولا منصور، وبين المغنية هيفاء وهبي، جدلا واسعًا بشأن إجرائها عمليات تجميل لتصبح شبيهة بالمغنية اللبنانية، خاصة بعد "الفوتوسيشن" الجديدة، التي ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ارتدت فيها قميص أخضر مع بنطلون جينز.

والتشابه الواضح بين "رولا" و"هيفاء"، دفعها لنشر فيديوهات لها "دون مكياج"، في محاولة لتوضيح تجنبها لاستخدام مساحيق تجميل لتشبه اللبنانية.

وكانت "رولا" ظهرت في برنامج تليفزيوني سابق، أعربت عن سعادتها بالتشابه الواضح مع النجمة اللبنانية، مشيرة إلى أنها تتعرض لمواقف محرجة كثيرًا خاصة خلال زيارتها لدمشق ولبنان بسبب التشابه، لأن الجمهور يوقفها في الشارع حتى يلتقط معها صورًا تذكارية بسبب التشابه الواضح مع هيفاء، مشيرة إلى سعادتها بذلك رغم ما يسببه لها من إحراج بعض الأوقات.

وذكرت الإعلامية السورية، أنها تحب هيفاء ومعجبة بها كثيرًا وبحب الجمهور لها، لكنها في بعض أوقات تفضل أن تكون نفسها.