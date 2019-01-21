وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا

رحل منذ أيام كبير مهندسي الصوت بالأذاعة والأوبرا الفنان زكريا عامر وقد نعت وزارة الثقافة الفنان الكبير زكريا عامر له إبن إسمه أحمد وهو مصور سينمائي قم بتصوير مجموعة من الأعمال منها الحالة ج ومسلسل نسر الصعيد.