وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا
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وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا

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العرب اليوم - وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا

الفنان زكريا عامر
القاهرة - محمد عمار

رحل منذ أيام كبير مهندسي الصوت بالأذاعة والأوبرا الفنان زكريا عامر وقد نعت وزارة الثقافة الفنان الكبير زكريا عامر له إبن إسمه أحمد وهو مصور سينمائي قم بتصوير مجموعة من الأعمال منها الحالة ج ومسلسل نسر الصعيد.

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وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا



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وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا وفاة زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في الأذاعة والأوبرا



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