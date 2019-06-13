ممثلة وإعلامية كويتية تتعرض للسرقة في شوارع تركيا

حالة من الصدمة أصابت الفنانة والإعلامية الكويتية مها محمد ، بعد تعرضها للسرقة خلال تواجدها فى تركيا، حيث قام أحد الاشخاص بسرقتها خلال تواجدها فى أحد الشوارع هناك برفقة زوجها.

المثير فى الأمر ان الشرطة التركية لم تتوصل الى الفاعل حتى الان، وطلبت من الفنانة مها محمد الانتظار حتى يتوصلون الى الفاعل.

يذكر ان الفنانة مها محمد بدأت بتقديم البرامج في تلفزيون الكويت عام 2001 ومن خلالها قدمت برامج منوعة عديدة ، كما أنه فى عام 2006 خاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسرحية أمل في مملكة النمل.