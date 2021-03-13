رانيا يوسف تقاضي قناة الرشيد العراقية وتطالب بتعويض 10 ملايين

تقدم المحامي طارق العوضي موكلًا عن الفنانة رانيا يوسف، ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة الرشيد العراقية، وأحد المذيعين بالقناة بسبب ما قامت به القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر كان أخرها إقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة، وتشهير بالفنانة، فضلا عن ارتكاب جريمة محاولة التاثير على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، إضافة إلى استغلال الحلقة استغلالا سياسيا رفضته الفنانة حينها وما زالت ترفضه.

وأكد المحامي طارق العوضي، أنه بصدد رفع دعوى تعويض ضد القناة والمذيع المذكورين بسبب ما أصاب موكلته من أضرار مادية وأدبية جراء ما قاما به من بث دعايات وأخبار كاذبة، ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والإدعاء عليها بما لم يحدث. قضت محكمة جنايات جنح قصر النيل، في 21 فبراير الماضي ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهم ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد.

وأثيرت موجة من الغضب ضد رانيا يوسف وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، والتي بثت عبر قناة الرشيد العراقية، تحدثت من خلالها عن مفاتنها، الأمر الذي دفع القناة إلى حذف المقطع المسجل والمصوّر من يوتيوب. وشهدت قاعة المحكمة حضور محامي الإدعاء، إضافة إلى طارق العوضي محامي الفنانة، بينما غابت الفنانة عن حضور الجلسة.