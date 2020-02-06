وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام

توفي الممثل الأميركي الشهير كيرك دوغلاس عن عمر ناهز 103 أعوام، وفق ما أعلنته أسرته اليوم الخميس. وقال الممثل مايكل دوغلاس، إبن الممثل الراحل، في تصريح حصري لمجلة "بيبول"، "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم، عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوغلاس الإبن: "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا". تجدر الإشارة إلى أن كيرك دوغلاس، ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في عام 1916، وكان أول فيلم له هو "الحب الغريب" لمارثا آيفرز (1946) مع باربارا ستانويك. وخطف دوغلاس بسرعة الاضواء لتتصدر أفلامه شباك التذاكر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعرف بأدوار الدراما، بما في ذلك أفلام الويسترن وأفلام الحرب.