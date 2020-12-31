وفاة الفنان سمير فهمي بعد صراع مع المرض

غيب الموت صباح اليوم الخميس، الفنان القدير سمير فهمي -نجم الأفلام المسيحية- بعد صراع مع المرض، وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر الوفاة، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.جدير بالذكر أن سمير فهمي، هو ممثل مصري مواليد مدينة دمنهور، وحصل على ‏بكالوريوس قسم التمثيل والإخراج ثم دبلوم الدراسات العليا‏ في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية‏ بالقاهرة. بدأ الفنان الراحل سمير فهمي، مشواره الفنى بكنيسة البابا شنودة، وشارك في عديد من الأعمال، كما فاز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "طوبيا".