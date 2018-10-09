عمرو مصطفي يكشف حقيقة تعاونه مجددًا مع شيرين عبد الوهاب

ردّ الفنان المصري عمرو مصطفى على الأخبار المتداولة حالياً عن تعاونه مجدداً مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في ألبومها الجديد "نسّاي".

وكتب مصطفى عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعليق غاضب قال فيه:" لم ألحن ولن ألحن لها في المستقبل أو القريب فلقد انتهت العلاقة الفنية بغير رجعة وأهديها أغنية كاظم الساهر حافية القدمين ..مضيفا ” كفاية استفزاز فى الأخبار".

وكان تعاون مصطفى مؤخراً مع الفنان المصري عمرو دياب في أغنيته الجديدة "بحبك أنا" التي طرحها لمناسبة عيد ميلاده.