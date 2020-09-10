وفاة الفنان التركي الشهير خليل كوموفا أثناء التصوير

توفي الممثل التركي الشهير خليل كوموفا بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير فيلم “Zalo” في مدينة ملاطية التركية.وذكرت مواقع تركية أن كوموفا البالغ من العمر 64 عامًا، والذي يلعب دور البطولة في الفيلم الذي لا يزال قيد التصوير، أصيب فجأة خلال التصوير.وأشارت إلى أنه جرى نقله إلى مستشفى جامعة تورغوت أوزال للتدريب والبحوث، وجرى تدخل الأطباء على الفور لكنه فارق الحياة.

ولفت إلى أنه تم أخذ عينة لاختبار Covid-19 من كوموفا، وتبين أنه توفي بسبب فشل الجهاز التنفسي جراء التهاب رئوي حاد.

وخليل كوموفا المولود في بورصة في 23 مارس 1956، انتقل إلى اسطنبول في عام 2000 بعد العمل بموجب عقد في مسرح ولاية بورصة لفترة طويلة.

وظهر كوموفا في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وصل عددها إلى نحو 100 فيلم ومسلسل تلفزيوني حتى الآن.

وفيما يلي المسلسلات التي شارك بها الممثل

-مسلسل تاكسي الزهور سنة 1995م

-مسلسل قصة ثعبان

-مسلسل كرم وأصلي سنة 2002م

-مسلسل الأسطورة سنة 2002م

– مسلسل علوم الحياة سنة 2003م

-مسلسل جرح الرصاصة

-مسلسل ايلا سنة 2017م

– مسلسل ملحمة الماضي

– مسلسل حريم السلطان 2015م .

– مسلسل عشق وجزاء