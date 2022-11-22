وفاة غامضة لنجم مسلسل باور رينجرز
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وفاة غامضة لنجم مسلسل "باور رينجرز"

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العرب اليوم - وفاة غامضة لنجم مسلسل "باور رينجرز"

واشنطن_العرب اليوم

في خبر شكل صدمة لمحبية، توفي نجم سلسلة "باور رينجرز" الشهير جيسون ديفيد فرانك، عن عمر يناهز 49 عامًا ولم يتم ذكر سبب الوفاة رسمياً، لكن بحسب التقارير فهي حالة انتحار.
وأصدر وكيل أعماله، جوستين هانت، بياناً حول وفاته مطالبا باحترام خصوصية عائلته وأصدقائه، خلال هذا الوقت الرهيب، مشيرا إلى أنه أحب عائلته وأصدقاءه ومعجبيه كثيرا.

كما ودعه زميله والتر جونز، الذي لعب دور الحارس الأسود في Mighty Morphin Power Rangers في رسالة عبر موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير قائلًا: "كان مصدر إلهام لكثير من الناس. سنفتقد حضوره كثيرا. إنه لأمر محزن أن نفقد عضوا آخر من عائلة رينجر".وقد عُرف جيسون ديفيد فرانك باسم Tommy Oliver من مسلسل "Mighty Morphin Power Rangers"، حيث كان واحدا من ستة أبطال خارقين يقاتلون الجريمة، والوحوش.

وبدأ النجم الراحل بتجسيد دور الحارس الأخضر في الموسم الأول من مسلسل الأطفال، والذي تم تقديمه في البداية كعدو لـPower Rangers، لتبدأ بعدها قوته في التدهور، ويتحول إلى الحارس الأبيض.


كما استمر عرض المسلسل من 28 شغبت 1993 حتى 27 نونبر 1995. لمدة ثلاثة مواسم، وحوالي 145 حلقة.

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وفاة غامضة لنجم مسلسل باور رينجرز وفاة غامضة لنجم مسلسل باور رينجرز



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