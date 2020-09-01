الجمارك المصرية تكشف حقيقة صورة سيارة ياسمين صبري المتداولة على مواقع التواصل
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الجمارك المصرية تكشف حقيقة صورة سيارة ياسمين صبري المتداولة على مواقع التواصل

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العرب اليوم - الجمارك المصرية تكشف حقيقة صورة سيارة ياسمين صبري المتداولة على مواقع التواصل

الفنانة ياسمين صبري
القاهرة - العرب اليوم

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بسبب أزمة تسريب مستند ملكية سيارتها، والذي انتشر مؤخرًا.وفي التفاصيل، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا كبيرا بعد تسريب مستند سيارة جديدة من طراز «رولز رويس داون» كابورليه موديل 2020، مدون عليها اسم الفنانة ياسمين صبري.
وتبلغ قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ 10 ملايين جنيه، مما أثار دهشة الجمهور بسبب ثمن السيارة التي أهداها إياها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وفي أول قرار من الحكومة، أفادت مصادر من داخل الجمارك أن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فتحت تحقيقا مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، باعتبار ذلك فعلا يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالفا للتعليمات.

وأشارت المصادر إلى وصول السيارة بالفعل من الخارج إلى مصر، ولكنها الآن في مرحلة التحضيرات من خلال وضع أغلفة عليها لحمايتها من الخدش لأن ثمنها باهظ، على أن تستلمها الفنانة خلال 10 أيام بعد الانتهاء من كافة التحضيرات.

وكانت المفاجأة المدوية التي كشفت عنها الجمارك، أن صورة السيارة “رولز رويس داون” المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها سيارة الفنانة ياسمين صبري ليس لها أي أساسي من الصحة، لأنها تحمل لوحات حرف “ي”، مؤكدة أن ملكيتها ترجع إلى رجل الأعمال محمد أبو العنين.

وفي بيان رسمي، علقت الإدارة العامة للجمارك على أزمة سيارة الفنانة ياسمين صبري، “الرولز رويس”، التي تلقتها كهدية من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وتداول صورها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

وأشارت في بيان لها إلى أن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية، ولكن بعد سداد إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه، ورسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه، 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه، ورسوم إضافية 285,20 جنيه.

وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec اتحاد أوروبي؛ بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية، وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيه.

كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس 2020 باسم “ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري”، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة “رولز رويس داون”، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.

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الجمارك المصرية تكشف حقيقة صورة سيارة ياسمين صبري المتداولة على مواقع التواصل الجمارك المصرية تكشف حقيقة صورة سيارة ياسمين صبري المتداولة على مواقع التواصل



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