وفاة مهند الغزاوي رئيس مهرجان أوسكار العرب بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر 33 عاما

غيب الموت الإعلامي الليبي مهند الغزاوي، مؤسس ورئيس مهرجان أوسكار العرب، عن عمر يناهز ٣٣ عام، عقب صراع مع المرض، وأكد الفريق الطبي المعالج أن الفقيد أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان يعاني طوال الفترة الماضية من التهاب شديد في القولون لم تنجح الجهود الطبية في علاجه أشارت مصادر مقربة من الفقيد إلى أن معاناته مع المرض بدأت بشهر أكتوبر الماضي، أثناء تواجده في مصر للتحضير للدورة الخامسة من المهرجان التي عقدت مؤخرا، وتم تشخيص حالته الصحية وقتها بأنها التهاب شديد بالقاولون، أفقده الكثير من الوزن خلال أياماً قليلة. وعقب انتهاءه من فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، توجه إلى بلده ليبيا، ولم يلق تحسن ملحوظ في حالته، إلى أن تفاجئ منذ يومين بتعرضه لألم شديد في منطقة البطن دخل على اثرها إحدى مستشفيات طرابلس، والذين شخصوا حالته بأنها هبوط حال بالدورة الدموية، مكث على إثرها يومين بالمستشفى، إلى أن فارق الحياة منذ قليل.

وكشف ماهر الهمامي نقيب المهن الموسيقية في تونس، تفاصيل وفاة مهند الغزاوي رئيس مهرجان أوسكار العرب، وأشار خلال مداخلة هاتفية بإحدى محطات الراديو التونسية: ربنا يتقبله برحمته وصدمة أصابنا بها، لأنه مازال صغيرًا عمره فوق الثلاثين فقط، يعني مازال شاب وأكد ماهر الهمامي خلال حديثه، أن مهند الغزاوي توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان يعاني من ألم في معدته خلال الساعات الأخيرة في حياته، بالإضافة إلى أنه كان يعني من مشاكل في التنفس بشكل عام في حياته وتابع نقيب المهن الموسيقية: كان مهند الغزاوي يريد إقامة الدورة السادسة من مهرجان أوسكار العرب في تونس، بعدما كانت الدورة الخامسة في مصر، وكان يحلم بإقامتها في ليبيا مسقط رأسه.