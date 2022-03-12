نجاة الفنانة منى عبد الغني من الموت في حادث سير ونجلها يكشف التفاصيل
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نجاة الفنانة منى عبد الغني من الموت في حادث سير ونجلها يكشف التفاصيل

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العرب اليوم - نجاة الفنانة منى عبد الغني من الموت في حادث سير ونجلها يكشف التفاصيل

نجاة الفنانة منى عبد الغني من الموت في حادث سير ونجلها يكشف التفاصيل
القاهرة - العرب اليوم

نجت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني من الموت المحقق بعد تعرضها لحادث سير على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.وكشف نجل الإعلامية، تفاصيل الحادث والحالة الصحية لوالدته، مطالبًا جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.وقال كريم نجل منى عبد الغني في تصريحات صحافية: والدتي تعرضت لحادث سير كان صعب جدا، على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي، ونقلت على إثره إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، وتعرضت للكثير من الكدمات الصعبة، وإحنا دلوقتي بنتابع الحالة مع الدكاترة.

وكانت منى عبد الغني قد أعلنت مؤخرًا، تعافيها من متحور أوميكرون، بعد معاناتها معه بضعة أيام في العزل المنزلي.وطمأنت متابعيها على صحتها، من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، قائلةً: "الحمد لله الذي عافاني، وربنا شفاني تماما من أوميكرون، وبعمل الفيديو عشان الناس اللي قلقت عليا وسألت عليا، الفضل كله يرجع لربنا ودعاءكم".

وتابعت: أنا مشفتش كده، كمية ناس كبيرة بتدعيلي بظهر الغيب، بشكركم جدًا على وقوفكم جنبي، فكرة اللي يقولك دور أوميكرون زي دور البرد مبيموتش، هو آه مبيموتش ولكن بيموت الإنسان في اليوم 50 مرة من الألم في الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم.

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نجاة الفنانة منى عبد الغني من الموت في حادث سير ونجلها يكشف التفاصيل نجاة الفنانة منى عبد الغني من الموت في حادث سير ونجلها يكشف التفاصيل



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