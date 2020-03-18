وفاة والد الفنان عماد الطيب بعد صراع من المرض
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وفاة والد الفنان عماد الطيب بعد صراع من المرض

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العرب اليوم - وفاة والد الفنان عماد الطيب بعد صراع من المرض

الفنان عماد الطيب
القاهرة _ العرب اليوم

نشر المخرج أحمد خالد أمين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ليعلن عن وفاة والد الفنان عماد الطيب وذلك بعد صراع من المرض.

وقال أحمد خالد : "توفى إلى رحمة الله تعالى والد صديقي وأخويا عماد الطيب صلاة الجنازة في مسجد الحصري اليوم بعد صلاة العصر نسألكم الدعاء والفاتحة".

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وفاة والد الفنان عماد الطيب بعد صراع من المرض وفاة والد الفنان عماد الطيب بعد صراع من المرض



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