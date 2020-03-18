وفاة والد الفنان عماد الطيب بعد صراع من المرض

نشر المخرج أحمد خالد أمين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ليعلن عن وفاة والد الفنان عماد الطيب وذلك بعد صراع من المرض.

وقال أحمد خالد : "توفى إلى رحمة الله تعالى والد صديقي وأخويا عماد الطيب صلاة الجنازة في مسجد الحصري اليوم بعد صلاة العصر نسألكم الدعاء والفاتحة".