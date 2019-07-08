المطربة أمينة تعلن وفاة شقيقتها بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

أعلنت المطربة أمينة عن وفاة شقيقتها "عزة" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد أزمة صحية مفاجئة بمنزلها.

وكتبت أمينة الخبر عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلة: "أختي في ذمة الله، أختي نور عيني عمري كله أمي وابويا ماتوا انهاردة تاني".

كانت المطربة أمينة قد أحيت حفلين غنائيين الخميس والسبت الماضيين بالمملكة السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها صباح أمس الأحد إلى القاهرة.