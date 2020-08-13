الفنانة فيدرا تعلن وفاة والدتها

كشفت الفنانة فيدرا عن وفاة والدتها حياة محمد علي العناني، اليوم الخميس، معربة عن حزنها الشديد لذلك، وهي تعد أيضًا والدة الموزع فهد طليق الفنانة أنغام، ووالد نجلها عبد الرحمن، ونشرت فيدرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "أمي في ذمة الله".

وأعادت فيدرا، نشر تدوينة لشقيقتها فاتن المصري، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزنون.. بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره وبقلوب مؤمنة.. أنعي إليكم وفاة الودتي حياة محمد علي العناني.. التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13/8/2020".

وتابعت فاتن المصري: "أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخواتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوالت التعليقات بعد ذلك على المنشور، وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم العزاء للفنانة فيدرا على وفاة والدتها، داعيين الله أن يرحمها، وأن يلهم الصبر لعائلتها.

وقال هاني عادل: "البقاء لله ربنا يرحمها ويصبركم على فراقها"، أما إيمان العاصي فعلقت قائلة: "حبيبتي يا فيدرا الله يرحمها ويصبركم يا رب"، ومن جانبه، حرص الفنان صبري فواز على الدعاء لها، قائلًا: "البقية في حياتك يا حبيبتي ربنا يرحمها ويصبر قلبك".

وجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة فيدرا كان من خلال مشاركتها في مسلسل في كل أسبوع يوم الجمعة، والذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية في بداية عام 2020، وجسدت من خلاله دور ميس.

وتدور أحداث مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، حول إحدى الشخصيات التي تدعى ليلى، والذي تضطر للعيش مع شخص يدعى عماد، ويعاني من اضطراب عقلي، وبعدها تحدث سلسلة من الجرائم في مكان معيشتهما في كل يوم جمعة، وهو من بطولة منة شلبي، وآسر ياسين، وسوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وأحمد خالد صالح، ورشدي الشامي، ومحمد حاتم، ومي الغيطي، وإسماعيل شرف، وفيدرا، وعارفة عبد الرسول، شريف سلامة، ومن تأليف عبد الرحيم عبد المجيد، وإخراج محمد شاكر خضير.