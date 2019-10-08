وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، الثلاثاء، وفاة الفنان طلعت زكريا، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعت النقابة الفنان الراحل وقالت إنه «كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان».

كان زكريا قد تعرض لأزمة صحية شديدة نُقل على أثرها لأحد المستشفيات، وطالب أبناء الفنان الراحل الجمهور، بالدعاء له.

وقال إيمي، ابنة زكريا، عبر حسابها على «فيسبوك»: «اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم»، فيما قال نجله عمر، عبر حسابه الخاص على موقع الصور «إنستجرام»: «برجاء الدعاء لأبي، فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين».