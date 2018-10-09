وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن رسالة قاسية لجمهورها بسبب قيام البعض منهم برسم اسمها على جسدهم بالتاتو، حيث حذرت كل من يقوم بذلك، بحجبه من حسابها على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" كي يتوقفوا عن أذية أنفسهم.

وقالت "ماجي": "أي حد بيعبرلي عن حبه بحفر اسمى على ايده رح عبرلو عن محبتي ببلوك حتى يعرف أنه أذية للجسد.. ابدا ما بيعبر عن المحبة.. بعتذر سلف".

يشار إلى أن ماجي بو غصن شاركت في سباق الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل "جوليا" مع الفنان السوري قيس شيخ نجيب، والذي حقق نجاحا جماهيريا في لبنان والخليج العربي.