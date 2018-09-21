عرفت قضية الفنان المغربي المعتقل سعد لمجرد مجددا بفرنا تطورات جديدة بعد قرار متابعته رهن الاعتقال إثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ثانية بالجنوب الفرنسي.

فقد أكد محامي الفنان المغربي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن موكله يعاني من مرض نفسي وأن مكانه الطبيعي هو مصحة نفسية وليس داخل زنزانة.

وأضاف المحامي الفرنسي أن لمجرد مصاب حاليا باكتئاب حاد جراء ما يتعرض له من سنتين وبالتالي يجب الإسراع بعلاجه عبر نقله إلى داخل مصحة نفسية.