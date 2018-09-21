عرفت قضية الفنان المغربي المعتقل سعد لمجرد مجددا بفرنا تطورات جديدة بعد قرار متابعته رهن الاعتقال إثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ثانية بالجنوب الفرنسي.
فقد أكد محامي الفنان المغربي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن موكله يعاني من مرض نفسي وأن مكانه الطبيعي هو مصحة نفسية وليس داخل زنزانة.
وأضاف المحامي الفرنسي أن لمجرد مصاب حاليا باكتئاب حاد جراء ما يتعرض له من سنتين وبالتالي يجب الإسراع بعلاجه عبر نقله إلى داخل مصحة نفسية.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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