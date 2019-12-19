وفاة مغني البوب البريطاني كيني لينش عن عمر يناهز 81 عامًا

توفى الممثل ومغني البوب البريطاني "كينى لينش"، الذي اشتهر بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية في مقدمتها "سيونى"، وذلك عن عمر ناهز 81 عاما. ووُلد لينش في ستيبني، شرق لندن، عام 1938، لأب من بربادوس (إحدى جزر الأنتيل الصغيرى المطلة على المحيط الأطلسي)، ولأم ذات أصول بريطانية وجامايكية، وكان رائدًا في تمثيل السود في صناعة الترفيه في المملكة المتحدة بصفته موسيقيًا.

وكان لينش واحدًا من أوائل نجوم موسيقى البوب السود في البلاد، حيث قام بجولة مع فرقة البيتلز وسجل أفضل 10 أغاني من بينها " فوق الحافة " عام 1963.

ونعى فنانون "لينش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المذيع داني بيكر بأنه "أحد الشهود الرئيسيين في المشهد الموسيقي في المملكة المتحدة في القرن العشرين والذي كان لديه مليون قصة"، بينما وصفه مطرب النادي الثقافي بوي جورج بأنه "جزء كبير للغاية من حقبة السبعينيات من القرن العشرين