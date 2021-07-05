وفاة المغنية الإيطالية العالمية رافائيلا كارا
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وفاة المغنية الإيطالية العالمية رافائيلا كارا

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العرب اليوم - وفاة المغنية الإيطالية العالمية رافائيلا كارا

وفاة المغنية الإيطالية العالمية رافائيلا كارا
روما - العرب اليوم

عن 78 عاما توفيت المغنية الإيطالية رافائيلا كارا، وهي مغنية وراقصة ومقدمة برامج تلفزيونية وممثلة إيطالية. وتعد أحد أشهر الشخصيات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.وظهرت كارا لأول مرة في السينما حينما كانت في التاسعة من عمرها عام (1952) في فيلم "عذاب الماضي" Tormento del passato، وقدمت خمسة أفلام أخرى حتى عام 1960، عندما تخرجت من المدرسة الوطنية للسينما في إيطاليا.

في عام 1965 انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث وقعت هناك عقداً مع شركة 20th Century Fox، ولعبت دور البطولة في فيلم "فون رايان إكسبريس" Von Ryan’s Express، ولعبت دور البطولة في إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني الأمريكي "الجاسوس" Spy.

كذلك فقد شاركت كارا منذ عام 1961 في عدد من البرامج المتنوعة للتلفزيون الإيطالي، وشغلت أغنياتها ورقصاتها قائمة أشهر الأعمال الغنائية الراقصة في إيطاليا وحول العالم لعقود.

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وفاة المغنية الإيطالية العالمية رافائيلا كارا وفاة المغنية الإيطالية العالمية رافائيلا كارا



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