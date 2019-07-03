إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.

وتقدمت المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمتين باستئناف على قرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية في وقت سابق وتم قبوله.

ودفعت "حنان" بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي قبل المتهمتين، لوجود عنوان ثابت لهما، ولا يخشى من هروبهما أو التأثير على الشهود.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، مؤكدا أن مباحث الإنترنت، رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.