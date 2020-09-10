الممثلة اللبنانية رولا حمادة تُثير الجدل بإعلان عن وظائف في السعودية لـ66 مهندسًا لبنانيًا حديثي التخرج

بيروت ـ العرب اليوم
أثارت الممثلة اللبنانية، رولا حمادة، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر إعلان عن وظائف لمهندسين لبنانيين للعمل بمشروع البحر الأحمر في السعودية.
وقال الإعلان الذي نشرته الممثلة اللبنانية: “مطلوب للعمل في السعودية 66 مهندس من الجنسية اللبنانية حديثي التخرج لمشروع مطار البحر الأحمر مع شركة نسما، وعلى الراغبين إرسال الـCV على الايميل التالي: Mbashawri@almabani.com”.
وفي السياق، ردَّت شركة “المباني” الموجود بريدها الإلكتروني ضمن الإعلان بنفي صحة ما نشرته الممثلة اللبنانية عن طلب مهندسين لبنانيين للعمل بمشروع البحر الأحمر.
وقالت “المباني” في تعليق على الإعلان: “يرجى العلم أن هذا الإعلان وهمي، وسيتم نشر جميع الإعلانات العامة لشركة المباني على حساب تويتر الرسمي الخاص بنا وكذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا”.
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