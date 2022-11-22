وفاة الفنان اللبناني روميو لحود
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وفاة الفنان اللبناني روميو لحود

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العرب اليوم - وفاة الفنان اللبناني روميو لحود

بيروت_ العرب اليوم

توفي الفنان اللبناني روميو لحود فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92 عاماً، بعد أن ترك إرثا فنيا كبيراً.

ونعت الفنانة إليسا الفنان الراحل من خلال موقع التغريدات العالمي “تويتر” قائلة: “المبدع روميو لحود لروحك السلام”.

ونشرت إليسا مقطعا من مداخلة الراحل معها باستضافة الإعلامي نيشان، قال لها فيه: "كنت مؤمناً بأنكِ ستصلين منذ استديو الفن، ولم أخطئ".

روميو لحود مخرج ومصمّم استعراضات وشاعر وملحّن لبناني، وُلد في بلدة حبالين في قضاء جبيل.

درس روميو لحود التعليم الابتدائي في مدرسة القدّيس يوسف في عينطورة، ثم بدأ دراسة هندسة الديكور في جامعة "موزار"، لكنه تحول لدراسة "سينوغرافي ميكانيك" في معهد "مونتكامودزو" في إيطاليا.

بدأ روميو لحود مسيرته المهنية الفعلية في 1964 عندما أعد أوبريتا غنائيا بطلب من جمعية مهرجانات بعلبك في إطار برنامجها "ليالي لبنان".

وفي 1969، قدّم عروضه في مسرح الأولمبيا في باريس.

تزوج روميو لحود من  ليليان بولان وأنجب منها ابنتين، ثم تزوج بعد وفاة زوجته من ألكسندرا القطريب.

حاز روميو لحود على وسام الأرز الوطني برتبة ضابط، 1995، "بروموسيون إي برستيج"، جنيف، الـ"فوبور"، لبنان، "ابينيه سور سان" (Epiney sur seine)، فرنسا، "غولدن ميدل"، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرزة الذهبية، لبنان، الـ"موركس الذهبي"، لبنان والإسطوانة البلاتينية للأغنية، اليونان.

 

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وفاة الفنان اللبناني روميو لحود وفاة الفنان اللبناني روميو لحود



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