النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تعلن عن إصابتها بورم خبيث

كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، للمرة الأولى عن إصابتها بورم ليفي على الرحم، وإجرائها عملية جراحية لإزالته ما تسبب في زيادة وزنها الفترة الأخيرة.

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية لها: "ده تليف على الرحم كان كبير شوية عشان كده شيلته بعملية كبيرة وعشان كدة منطقة البطن زادت عندي، وأنا كلي زدت بس أنا مش متضايقة.. ووزني زاد عشان بأخذ أدوية بتحبس المياه في الجسم بس نزلت أشتغل ومارفضتش الحفلات وماهمنيش وبحب أنزل أشتغل ومش بحط في دماغي الكلام ده". وحسمت النجمة شيرين عبد الوهاب الشائعات الكثيرة عن حملها الفترة الماضية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، مؤكدة على أمنيتها بطفل من زوجها الفنان حسام حبيب وذلك لحبها الكبير له.