وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 73 عاما

توفى الفنان علي حميدة، صاحب أغنية لولاكي، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم في الرئتين، وتم نقله في ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام.وأكد مصدر طبي بمستشفى مطروح العام إنه جار إنهاء إجراءات تصاريح الدفن، تمهيدا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان علي حميدة ولد فى 16 أبريل عام 1948 بمحافظة مطروح.وسيطرت حالة من الحزن على عائلة الفنان الراحل علي حميدة حيث كتب عادل نافع ابن شقيقته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاه الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".