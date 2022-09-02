وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المغربي الشهير، نور الدين بكر، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد صراع طويل مع المرض. وتوفي بكر صباح اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع داء السرطان الذي فتك بجسمه لعدة سنوات. ويُعدّ الراحل نور الدين بكر من أشهر الكوميديين المغاربة، وهو من مواليد الدار البيضاء عام 1952، وعاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات في تلك الفترة، من بينها "شرح ملح" و"حب وتبن" سنة 1998.