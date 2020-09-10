الفنانة المغربية أسماء الخمليشي تعلن عن وفاة والدها

توفي، الأربعاء 9 شتنبر 2020، والد الفنانة المغربية أسماء الخمليشي. وأعلنت هذه الأخيرة هذا الخبر الأليم عبر حسابها على الانستغرام، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدها، وأرفقتها بهذه التدوينة: “إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يارب العالمين”وتفاعل عدد كبير من متابعي أسماء مع هذا المنشور، وقدموا لها التعازي وتمنوا أن يرزقها الله الصبر والسلوان.وحرص أيضا زملاء أسماء على تقديم واجب العزاء، فتركوا تعليقات المواساة والتعزية على منشورها، من بينهم سعيد باي، سناء عكرود، حاتم عمور، سامية أقريو وآخرون.