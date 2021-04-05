إصابة أكشاي كومار بفيروس كورونا

أصيب الممثل الهندي أكشاي كومار، بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد إثبات إيجابية تحاليله إلى جانب زميله فيكي كوشال بحسب مواقع محلية أعلن نجم بوليوود أكشاي كومار الذي يبلغ من العمر 53 عاما، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إنه نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي، بعد إثبات إصابته بكوفيد 19، بعدما عزل نفسه وفقا لبروتوكول العلاج.