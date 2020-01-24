نادية لطفي في وضع حرج داخل العناية المركزة

أشيعت أنباء منذ قليل عن دخول الفنانة نادية لطفي في وضع حرج داخل غرفة العناية المركزة.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الفنانة أصيبت بمضاعفات اناتجة عن نزلة برد حادة استدعت وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.

كانت نادية لطفي، طمأنت جمهورها أول أمس الأربعاء بعد أن تعرضت لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.

وقالت نادية لطفي في تسجيل صوتي لبرنامج "The Insider" بالعربي، أنها شفيت من النزلة الشعبية التي تعرضت لها وتحسنت حالتها بشكل كبير.

ووجهت نادية لطفي الشكر لكل من حاول الوصول إليها من أجل الاطمئنان عل حالتها الصحية.