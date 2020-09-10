الفنان أحمد وفيق يعلن عن وفاة ابنة عمة

فجع الموت الفنان أحمد وفيق بوفاة ابنة عمة، ولم يتم إعلان أي تفاصيل عن موعد تشييع الجنازة.وأعلن أحمد وفيق خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها كاتبًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون . انتقلت الي رحمة الله تعالي .إبنة عمتي الغاليه .. والدة الاستاذ سعد جمعه عبد الباري".وتابع:"وجدة عبد الباري سعد الطالب بمعهد الفنون المسرحيه .. ادعوا لها بالرحمه .ولا حول ولا قوة الا بالله".

يذكر أن آخر أعمال أحمد وفيق مسلسل النهاية الذى تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.