وفاة الفنانة المصرية عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما

توفيت الفنانة المصرية عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما، حيث عانت من مرض الشيخوخة طوال السنوات الماضية.وابتعدت الفنان المصرية عن الفن بعدما قدمت آخر أعمالها "فرقة ناجى عطا الله" مع الزعيم عادل إمام قبل 7 سنوات.وولدت عصمت محمود في 14 سبتمبر 1937، ودرست في معهد التمثيل، وتنقلت بين الإذاعة ودبلجة الرسوم المتحركة لفترات عديدة وعملت في السينما والتلفزيون والمسرح في مصر والكويت.

قد يهمك أيضا:

إلهام عبد البديع تُبدي سعادتها بالعمل مع عادل إمام

دلال عبدالعزيز تُؤكِّد أنّ العمل مع عادل إمام "مُتعة"