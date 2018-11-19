وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة
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وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة

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العرب اليوم - وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة

الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر
واشنطن - العرب اليوم

توفيت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة عن عمر 47 عاماً، فيما لم يكشف تشريح جثتها الأسباب حتى الآن.

 وقال الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس الخبر إنه عُثر على النجمة الشابة فاقدة للوعي في منزلها، موضحاً أنه لم يتم بعد تحديد سبب وفاتها ، لافتا إلى أن تشريح الجثة ما زال قائماً ، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

 ونعت ريهانا بورتر قائلةً :"فقدنا اليوم شخصاً حقيقياً، جميل من الداخل والخارج. سيتأثر الكثيرون بهذا الأمر، والبعض لن يعرف لماذا... ولكن العالم كله كان محاطا بحيوية روحك".

 يُذكر أن بورتر دخلت عالم الشهرة في عام 1994 عندما بدأت بمواعدة الفنان العالمي Diddy (اسمه الحقيقي شون كومبس) الذي أنجبت منه 3 أطفال قبل أن ينفصلا عام 2007.

 وشاركت الراحلة في برامج ومسلسلات عدة، بالإضافة الى عملها كعارضة أزياء ومشاركتها في عدد كبير من العروض.

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وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة



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وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة وفاة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية كيم بورتر في ظروف غامضة



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