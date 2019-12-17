وفاة والد الفنانة سهر الصايغ

توفي والد الفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ، الدكتور محمد الصايغ، الثلاثاء 17 ديسمبر.سهر أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: “توفى إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ”.وقد تلقت الفنانة المصرية تعليقات التعازي والمواساة من جمهورها.ومن ناحية أخرى، أوقفت سهر الصايغ تجهيزات مسلسلها الجديد “قوت القلوب”، والذي كانت تستعد لتصويره مع نهاية الأسبوع الجاري، بسبب وفاة والدها.والمسلسل من نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوي.ويشارك فى بطولة المسلسل كل من ماجدة زكى، وخالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وغيرهم.يذكر أن الفنانة سهر الصايغ رغم عملها بالفن إلا أنها تمارس عملها كطبيبة أسنان أيضًا إلى جانب الفن، حيث أن عائلة سهر الصايغ، يعملون في مجال الطب فوالدها وشقيقها أطباء أيضا.

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