the big show ينضم إلى ممثلى مسلسل happy

أعلنت شبكة Syfy عن مشاركة بطل المصارعة " The Big Show" واسمه الحقيقى بول وايت في حلقات الموسم الثانى من مسلسل " Happy"، الذى سيعود في عام 2019، وتدور أحداثه فى 5 حلقات.