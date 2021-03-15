إصابة الفنانة ريهام أيمن بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة ريهام أيمن إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية «استوري»، بموقع تبادل الصور «انستجرام». وكتبت ريهام: «الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير، ادعولي». وكان الفنان شريف رمزي، زوج الفنانة ريهام أيمن، أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر من العام الماضي، وسرعان ما أعلن تعافيه بعد التزامه بالإجراءات الاحترازية.