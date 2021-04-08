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وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

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العرب اليوم - وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

المخرج عبد الحميد أبو المجد
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن الفنان شريف إدريس خبر وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد وكتب شريف إدريس عبر حسابه الشخصي فيس بوك ، قائلا: "الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".

المخرج عبدالحميد أبو المجد من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال منها "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش في الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبي"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده"، وغيرها من الأعمال يذكر أن آخر أعمال "أبو المجد" مسلسل "برة الدنيا" الذي عرض عام 2010، وهو من بطولة شريف منير، حنان مطاوع، محمد الشقنقيري.

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وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد



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