أعلن الفنان شريف إدريس خبر وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد وكتب شريف إدريس عبر حسابه الشخصي فيس بوك ، قائلا: "الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".

المخرج عبدالحميد أبو المجد من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال منها "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش في الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبي"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده"، وغيرها من الأعمال يذكر أن آخر أعمال "أبو المجد" مسلسل "برة الدنيا" الذي عرض عام 2010، وهو من بطولة شريف منير، حنان مطاوع، محمد الشقنقيري.