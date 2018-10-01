الفنانة العراقية دموع تحسين تتلقى تهديدًا بالقتل

يبدو أن سلسلة التهديدات في العراق لن تتوقف، عند مقتل عارضة الأزياء تارة فارس، حيث كشفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن تعرض نجمة "ذا فويس" دموع تحسين للتهديد أيضًا.

وأعلنت مي عن الأمر، من خلال تعليق كتبته الفنانة العراقية دموع تحسين، على منشور للعيدان بشأن تلك الحوادث الأليمة.

وجاء في تعليق دموع على مقطع نشرته الإعلامية شيماء قاسم، التي تلقت تهديدًا بالقتل قائلة، "كلنا وصلتنا مسجات جايك الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ما في ثقافة، وحشية مكبوتة بداخلهم، لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت، كل من بيومه، والله يحفظ الجميع".

وعلقت مي على الأمر بتسليط الضوء على كلمات دموع، وقالت، "دموع تحسين تكشف أنها تعرضت لرسائل تهديد بعد مقتل تارة فارس".

يذكر أن عملية اغتيال تارة هي الرابعة من نوعها خلال العام الجاري في العراق، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على الناشطة الحقوقية العراقية سعاد العلي، في مدينة البصرة، ثم توفيت صاحبتا مركزي تجميل، وهما رفيف الياسري ورشا الحسن، في ظروف غامضة.