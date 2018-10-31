دومينيك حوراني تخضع لجلسة تصوير غريبة احتفالًا بالهالوين

خضعت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لجلسة تصوير غريبة؛ احتفالا بالهالوين ما أثارت جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت "دومينيك" ملابس سوداء مرعبة خطفت بها الأنظار، وقبعة بالرأس بها قرون طويلة كما أن البدلة من القماش الشيفون الشفاف والريش الطويل الناعم من على أساور اليد.

وحرصت "دومينيك" على تركيب أظافر طويلة بشكل مبالغ فيه و طلائها باللون الأسود.