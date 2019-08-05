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حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل

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العرب اليوم - حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل

المطرب العراقي سيف نبيل
بغداد - العرب اليوم

نفى المطرب العراقي سيف نبيل تعرضه لحادث سير في القاهرة أودى بحياته وفق ما بثت شائعات عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بعد انتشار صور له مضرجاً بدمائه.

وأوضح أن الصور مسربة من كواليس تصوير الفيديو كليب الجديد الذي يقوم بتصويره في القاهرة، مؤكداً عدم علمه بالفاعل.

وقال: "اسف لانكم قلقتو عليه واني مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربه من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق شكرا يا اعز الناس".

ويحي سيف حفلين غنائيين في بيروت يوم الثلثاء 13 آب (أغسطس) الجاري بمشاركة الفنان ملحم زين، ومن ثم يتجه إلى دبي لإحياء حفل جماهيري برفقة الفنانة نانسي عجرم، يوم الخميس آب الجاري.

يذكر أن سيف نبيل شارك مؤخراً بإحياء حفل غنائي في موسم جدة بمشاركة الفنانة الإماراتية شمه حمدان، ومن أشهر أغانيه "قلب ثاني وبس تعال وغلاي انت وليلة ورى وعشق موت" بالإضافة إلى ألبومات أخرى حققت نجاحاً باهراً في الوطن العربي.

حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل

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حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل حقيقة وفاة الفنان العراقي سيف نبيل



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